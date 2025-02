POSTIMEES SAKSAMAAL Nõrga tulemuse saanud Merz peab liidu moodustama veel nõrgema SPDga

«Tänan teid selle usalduse eest. Ma tean, et see ei saa olema lihtne [---] ülesanne – moodustada enamus, mis on võimeline võimalikult kiiresti tegutsema,» ütles Merz ning lisas, et praeguses olukorras ei oota maailm Saksamaa järel. «Saksamaad hakatakse taas usaldusväärselt valitsema,» lausus Merz, kes lubas selle eest seista.