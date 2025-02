Rünnakutest räsitud Saksamaa ärgitab vastlakarnevalidel pidutsejaid vältima «terroristikostüüme»

Sel nädalal Saksamaa katoliiklikus lõuna- ja lääneosas algavad lustakad ja alkoholiküllased vastlakarnevalid teevad pärast riiki viimastel kuudel tabanud terrorirünnakuid võime ärevaks, mistap on pidutsejaid hoiatatud, et parem on mitte selga tõmmata politseiniku või terroristi kostüümi ning mängurelva võiks ka koju jätta.