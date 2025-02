Trump: maavaralepe tagab Ukrainale varustuse ja õiguse edasi võidelda

Kiievi ja Washingtoni kokkulepe Ukraina oluliste maavarade kohta tagab Ukrainale sõjatehnika ja relvastuse ning õiguse edasi võidelda ("military equipment and the right to fight on"), vahendas Kyiv Independent täna USA presidendi Donald Trumpi sõnu. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kantselei kinnitas teisipäeval, et USA ja Ukraina on pärast intensiivseid läbirääkimisi jõudnud kokkuleppele maavaraleppe tingimustes.