Kosiniak-Kamysz ütles, et kohandamine võimaldaks lennujaamu kasutada hädaolukorras transpordisõlmedena, evakueerimispunktidena, kaubasõlmedena või abipunktidena, vahendab The Kyiv Indepedent.

«Iga lennujaam peab olema kohandatud ja mingil viisil võimeline tegema koostööd ja töötama koos sõjaväega,» ütles ta. «Mõned Poola lennujaamad on tsiviil-sõjalised lennujaamad, parim näide on Krakowis, Balice linnas, kus on lennubaas ja tsiviillennuväli. Osa Varssavis asuvast Chopini lennujaamast on samuti sõjaline lennujaam.»