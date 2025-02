VIDEO Trump jagas tehisaru loodud videot «Trumpi Gaza Rivierast»

Video näibki kujutavat Trumpi kujutelma «Lähis-Ida Rivierast», ning selle taustal käib laul, milles ülistatakse «Trumpi Gazat». «Donald Trump tuleb teid vabastama, toob valguse kõigile nähtavale, ei ole enam tunneleid, ei ole enam hirmu: Trumpi Gaza on lõpuks ometi siin. Trumpi Gaza särab eredalt, kuldne tulevik, täiesti uus elu. Pidu ja tantsu tehing on tehtud, Trumpi Gaza on number üks,» kõlavad laulusõnad.