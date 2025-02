​Trumpismi esimene ja peamine tunnusjoon on see, et kui on valida (Ühendriikide presidendi) Donald Trumpi ja Ukraina vahel, siis asub trumpist ilma mingi sisemise kõhkluseta Trumpi poolele ja on valmis hülgama Ukraina, leiab Vene opositsioonimeelne ajakirjanik Igor Jakovenko.