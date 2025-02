Bosnia ekspert: serblaste süüdimõistetud juht räägib lahkulöömisest vaid enda võimu säilitamiseks

Kuigi Dodik on ähvardanud süüdimõistmise korral blokeerida esmalt tema juhitud Serblaste Vabariigist ning horvaate ja moslemeid koondavast Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsioonist koosneva maa keskvalitsuse töö ning lahkuda riigi kohtusüsteemist ja relvajõududest, et hiljem ehk üldse Bosnia ja Hertsegoviinast eralduda, siis Sarajevo ülikooli võrdleva poliitika dotsendi Kapidžici sõnul on kohalikel serblastel tegelikult selleks vähe soovi.

«Kui küsida tavaliselt inimestelt, siis pole see nende murede nimekirja tipus. Nad ei hooli tegelikult eriti ei eraldumisest ega asjadest, mis on seotud n-ö serblaste kiusamisega,» ütles asjatundja eelmisel nädalal enne kohtuotsuse selgumist Postimehele, loetledes elanike esmaste probleemidena korruptsiooni, majandusraskusi ja inflatsiooni. «Ja mitte miski, mida Dodik teeb, ei paku vastuseid neile kolmele põhiküsimusele. Nii et ma ei arva, et seal oleks potentsiaali sedavõrd ulatuslikuks destabiliseerimiseks.»