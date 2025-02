PÜKSID MAHA Saksa linn saadab patrullid nudistide randadest ujumisriietes suplejaid ära ajama

«Nudistide randades viibimine on reserveeritud ainult nudismi harrastavatele inimestele. Rõivastatud suplemine ja rõivastatud päevitamine pole lubatud,» teatas Rostocki turismiamet põhjalikus reeglistikus, mis on esitatud linnavalitsusele.

Seni on kohalikud võimud leppinud sellega, et Rostocki halduspiiridesse jääval 19 kilomeetri pikkusel Läänemere kaldal asuvas 37 nudistide rannas viibivad vahel ka ujumisriietes inimesed. Nüüd on aga sellele otsustatud lõpp teha, kuna üha enam laekub kaebusi nii nudistidelt kui ka riideid selga jätta eelistavatelt rannalistelt, vahendas The Times.