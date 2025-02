ARP EERIK REINDLA Lääneriigid peavad muutma oma taktikat Liibüas, et takistada Venemaad Vahemerel ja Sahelis

Lääneriikide vigast taktikat võtab hästi kokku Liibüa mõttekoja Sadeqi instituudi direktori Anas El Gomati sõnad Al-Jazeerale. «Lääs ja ÜRO mängivad Liibüas diplomaatilist teatrit, samal ajal kui riik laguneb [---]. Neil on tööriistakomplekt, mis kogub tolmu. Selle asemel, et avaldada survet, võimaldavad nad korruptsiooni, legitimeerides neid, kellel puudub valimisvolitus või poliitiline usaldusväärsus,» ütles El Gomati. Lääne tegevusetust ja Liibüa nõrka ja lõhestunud poliitilist maastikku on kärmas ära kasutama Moskva.