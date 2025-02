Ukraina luurejuht: Putini hinnanguid kujundav lähiring ei ole muutunud

«Ainus asi on, et Šoigu (Venemaa endine kaitseminister, nüüdne julgeolekunõukogu sekretär Sergei Šoigu – Unian) osa on märkimisväärselt vähenenud, hoolimata asjaolust, et Patruševi (Venemaa presidendi abi Nikolai Patrušev – Unian) roll ei ole eriti muutunud. See on selline huvitav tõik,» märkis kindralleitnant.