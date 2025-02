ÜLEVAADE Paavsti samm andis hoogu juttudele tema tagasiastumisest

Konsistooriumi kokkukutsumise ametlikuks põhjuseks on vajadus arutada eelseisvaid pühakuks kuulutamisi. Kuulujutte toidab aga asjaolu, et 2013. aastal kutsus paavst Benedictus XVI kokku samasuguse administratiivkohtumise ja üllatas maailma sellega, et suundus esimese katoliku kiriku peana 600 aasta jooksul hoopis pensionile.

Eilses New York Timesis kõnelenud 40-aastase Vatikani teemade kajastamise kogemusega saksa ajakirjanik Andreas Englisch märkis, et on väga kummaline, et paavst otsustas konsistooriumi kokku kutsuda pärast kohtumist kahe ametnikuga, kellest kumbki ei tegele kanoniseerimistega. «Paistis ilmselge, et midagi pole päris nii, nagu paistab,» sõnas ta.