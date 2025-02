Läti president ei toeta mittekodanike kohalikele valimistele lubamist

Teatavasti märkis 14. seimis mitteesindatud Erakonna Üksmeel juhatuse esimees Jānis Urbanovičs kirjas presidendile, et Läti poliitilisse päevakorda on vaja võtta mittekodanike kohalike omavalitsuste valimistel osalemise küsimus.

Läti erineb kõigist Euroopa riikidest selle poolest, märgib Urbanovičs, et üheksa protsenti sealsetest alalistest elanikest on mittekodanikud, kel puudub tugev õiguslik side riigiga, kus neist enamik on sündinud, kogu oma elu veetnud, makse maksnud ja on sellega lahutamatult seotud.