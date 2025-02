Trump märkis kohtumise alguses, et relvarahu Venemaaga on «suhteliselt lähedal» ning lepe Ukraina maavarade kasutamiseks saab olema «väga aus».

Zelenskõi omalt poolt rõhutas, et kõnelustel Venemaa diktaatori Vladimir Putiniga ei tohi olla mingeid kompromisse ja nimetas Putinit «tapjaks meie territooriumil». «Ma arvan, et president Trump on meie poolel,» lausus Ukraina president.