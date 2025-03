Peale kohtumist postitas Donald Trump ühismeediasse Truth Social, et tänane kohtumine oli väga tähendusrikas, kuid Ukraina president solvas Ameerika Ühendriike. «Meil oli Valges Majas väga tähendusrikas kohtumine. /.../ Aga ma olen järeldanud, et president Zelenskõi ei ole valmis rahuks, kui Ameerika on sellesse kaasatud, sest ta tunneb, et meie kaasatus annab talle suure eelise läbirääkimistel. Ma ei taha eelist, ma tahan RAHU. Ta näitas lugupidamatust Ameerika Ühendriikide vastu selle hinnatud Ovaalkabinetis. Ta võib tagasi tulla, kui on rahuks valmis,» kirjutas Trump.