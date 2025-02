Spiiker Mike Johnson kirjutas, et Trump tegi lõpu ajale, kus ameeriklastest lõigati kasu ja neid ei austatud. «Venemaa-provotseeritud sõjast tingitud surm ja häving peab lõppema otsekohe, ja ainsana suudab kestvale rahule suunata need kaks riiki meie Ameerika president. President Zelenskõi peab teadvustama seda,» kirjutas Johnson. Ta lisas, et see mis toimus ovaalkabinetis oli näide sellest, kuidas Ameerika president seadis Ameerika huvid esikohale.