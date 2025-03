Ukrainlased tülist USAga: meil pole oma presidendi pärast häbi, aga kas ameeriklased saavad öelda sama?

«See saab olema raske, kuid me elame selle üle,» ütles The New York Timesile 41-aastane Vitali Deineha, kes on üks Ukraina armeed toetava ühenduse Naase Eluga asutajaid. «Täna polnud mul häbi oma presidendi ega oma maa pärast. Ma pole kindel, kas ameeriklased saavad sama öelda.»