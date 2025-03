Analüütikud: Trumpi ja Zelenskõi kokkupõrge oli šokeeriv, aga mitte eriti üllatav

Pinged USA ja Ukraina liidri suhetes on kruvinud alates sellest, kui Trump vestles 12. veebruaril Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga, andes mõista, et rahuprotsess on lükatud käima ilma Kiievit sellesse kaasamata. Eile heitsid Trump ja tema asepresident J. D. Vance Zlenskõile ette, et ta pole USA-lt saadu toetuse eest piisavalt tänulik.