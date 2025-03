Tuletõrje teatel on kolmapäeval Iwate prefektuuris Ofunato metsas puhkenud tulekahju levinud umbes 1200 hektarile.

«Me uurime veel mõjutatud ala, kuid see on suurim alates 1992. aasta maastikupõlengust Hokkaido saarel Kushiros,» ütles tuletõrje kõneisik AFP-le. See tulekahju laastas 1030 hektari suuruse ala.