«Ma olen väga pühendunud Poolale. Ma arvan, et Poola on tõesti astunud esile ja teinud NATO jaoks head tööd. Nagu te teate, on nad maksnud rohkem, kui nad pidid. Nad on üks parimaid inimrühmi, keda ma olen iial tundunud. Ma olen väga pühendunud Poolale. Poola on karmis naabruskonnas,» rääkis Trump, viidates Poola kaitsekuludele, mis ületavad selgelt NATOs kokku lepitud kahte protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT).