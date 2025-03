«Päästetöö muudab praegu keeruliseks ka halb nähtavus. Kohati võib see olla isegi alla 150 meetri. Liikuv jää on maru ohtlik. Praegu on plusskraadid ja tuul liigutab kogu jäävälja igas suunas,» ütles Sisu kapten Ville Suni Soome ja Postimehe ajakirjanikele. «Laev võib jääda jäässe kinni ja siis jää viib ta madalikule.»