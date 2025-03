Iisrael tahab Süüria nõrgestamiseks jätta sinna alles Vene baasid

Ennekõike olla Iisraeli taktika taga soov piirata Türgi kasvavat mõju Süürias, eriti olukorras, kus Iisraeli ja Türgi suhted on sõja tõttu Gazas pingestunud. Allikad ütlesid Reutersile, et Iisrael püüab veenda Washingtoni, et Ankara toetatavad Süüria uued islamistlikud võimud kujutavad endast ohtu Iisraeli piiridele.