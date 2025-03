Serbia teadur: EL tugevdab oma stabiilsuseihaluses Brüsseli ja Kremli vahel laveerivat Vučićit

Serbia võimud on püüdnud tudengite eestvedamisel toimuvaid meeleavaldusi summutada, kuid politseinike jõhkrutsemine ning rammimisrünnakud autodega on Belgradi ülikooli filosoofia ja sotsiaalteooria instituudi asedirektori ja õigusriigieksperdi Luka Glušaci sõnul protestijate meelekindlust vaid kasvatanud.

Teisalt pole tolku olnud ka katsetest vähemalt näiliselt tulla vastu protestijate nõudmistele, et valitsus võtaks mullu 1. novembril ehk tänaseks täpselt neli kuud tagasi 15 inimese elu nõudnud katastroofi eest vastutuse ja asutused järgiks õigusriigi põhimõtteid. «Kui nad tõesti tahavad neid [nõudmisi] täita, paljastavad nad tegelikult oma süsteemse korruptsiooni. Sest kõik viib korruptsioonini. See on põhjus, miks raudteejaama varikatus kokku varises – korruptsioon, hange, kogu renoveerimise protsess,» ütles Postimehele varem pikalt Serbia ombudsmani kantseleis töötanud Glušac.