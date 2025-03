Rubio CNN-ile: ainus viis sõda lõpetada on tuues venelased läbirääkimiste laua taha

Rubio toonitas korduvalt CNN-ile antud intervjuus, et Trumpi esmaeesmärk on saavutada rahu ja lõpetada sõda, tuues venelased läbirääkimiste laua taha ja sõlmides nendega lepe. Samas heitis ta korduvalt Zelenskõile ette, et too ei käitunud ameeriklaste ootuste kohaselt. Rubio sõnul frustreeris ameeriklasi ukrainlaste käitumine, kus ukrainlased tahtsid, et neid läbirääkimistesse enam kaasataks ja julgeolekutagatisi pakutaks. Ta viitas intervjuus sellele, et kohtumisele eelnenud päevade jooksul tekkinud pinged viisidki reedel sõjasõnani ovaalkabinetis.