Zelenskõi kohtus Starmeriga Londonis tippkohtumise eel

Zelenskõi jõudis Londonisse Suurbritannia peaministri ametlikku residentsi Eesti aja järgi õhtul. Suurbritannia peaminister ütles Ukraina presidendile, et too on peaministri residentsis väga teretulnud. «Nagu sa väljas kostunud hõigetest aru said, on sul kogu Suurbritannia toetus olemas,» ütles Starmer. Tema sõnul toetatakse Ukrainat nii kaua kui vaja.