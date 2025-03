ÜLEVAADE Ovaalkabineti etenduse lavastas Vance, kuid võitis Zelenskõi

Ameerika pole enam Ameerika. Vabariiklik Partei pole enam Vabariiklik Partei, vaid Donald Trump J.D. Vance on selle ära tinistanud, leiab suur enamus vaatlejaid reedel Ovaalkabinetis rullunud tüli järel. Väidetavalt on enamus USA kongressist jätkuvalt Ukraina poolel? Kuid üha raskem on aru saada, kuidas see väljendub. Ameerikale ei saa loota, tuleb ise tegutseda.