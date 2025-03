Ida-Ukrainas rinde lähedal Donetski oblastis pargis langeva lume keskel sätib Natalia Veronika sõjaväevormi kapuutsi – nad on mõlemad Ukraina kaitsejõudude sõdurid, kuid ema jääb ikka emaks.

Kuid hiljem jõudis naine järeldusele, et parem on lähestikku olla. «Mis iganes juhtub, oled sa mu lähedal, minu tiiva all. Ma kaitsen sind oma kehaga, kui tarvis,» pöördub Natalia tütre poole. «Kui sa poleks siin, ei saaks ma midagi teha.»