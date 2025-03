SALAKAUBAVEDU USAs lakke kerkinud kanamunade hind on pannud Mehhiko piiril tegutsema smugeldajad

Käsikäes sellega, et USAs on kanamunade hind kerkinud rekordiliseks, on tolli- ja piirivalveameti San Diego osakonna teatel kasvanud alates 2024. majandusaasta lõpust lausa 158 protsendi võrra ebaseaduslikult munade riiki toomise juhtumite arv, vahendas CNN. Pisut idapool asuva El Paso ametnikud teatasid umbes nädala eest, et on toidukraami – sealhulgas munade – sumgeldamise eest teinud kokku 4000 dollari eest trahve.