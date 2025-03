Austraalia rannikust 700 kilomeetri kaugusel on merehädas üksi üle Vaikse ookeani sõudev leedukas

Rohkem kui neli kuud tagasi Vaikse ookeani teiselt kaldalt teel asunud Mockus saatis hädakutsungi välja üleeile ning eile sai Austraalia mereohutusamet (AMSA) temaga raadioside teele ühendust. Tol hetkel oli tugeva tuulega ja kõrgete lainetega kimpus mees tsükloni Alfred keskmest umbes 90 kilomeetri kaugusel läänes, kirjutas The Canberra Times.

«Mockus teatas, et tal pole tõsiseid vigastusi,» ütlesid võimud eile, lisades aga, et seikleja on kurnatud. Siis välja saadetud lennuk tillukest sõudepaati leida ei suutnud, kuid Austraalia õhuväe lennukil õnnestus hiljem jäädvustada õhust Korallimerel mäslevates lainetes rappuvat paati.