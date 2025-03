Ekspertide hinnangul tähendab kaitseministri korraldus, et USA teeb ennetavalt järeleandmisis ühele oma kõige aktiivsemale kübervaenlasele. «Venemaa on jätkuvalt Ühendriikide juhtivate küberohtude seas,» ütles The Washington Postile endine diplomaat ja ÜRO küberläbirääkija James A. Lewis. «Küberoperatsioonide välja lülitamine kõneluste mitte rikkumiseks võib olla mõistlik taktikaline samm. Aga kui me võtame jala gaasipedaalilt ja nad kasutavad seda ära, võime seada riikliku julgeoleku ohtu.»