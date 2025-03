Rubio: oleme valmis taastama normaalsed suhted Ukrainaga, kui nad on valmis rahuks

Jim LoScalzo / Pool via CNP / Scanpix

Foto: Jim LoScalzo / Pool via CNP / Scanpix

Ameerika Ühendriigid on valmis taastama normaalsed suhted Ukrainaga, jätkama kontakte ja «taaskäivitama» läbirääkimisi, juhul kui Kiiev on valmis rahuks, ütles USA välisminister Marco Rubio intervjuus ABC Newsile. Seejuures nentis ta, et pole pärast reedet ukrainlastega kontaktis olnud, sest varem olla juba piisavalt nendega räägitud.