Rootsi politsei uurib sabotaažijuhtumit Gotlandil

Rootsi julgeolekuteenistus Säpo kinnitas väljaandele juhtunut. «On tõsi, et eile on teatatud intsidendist,» ütleb Säpo pressiesindaja Johan Wikström.

Gotlandi omavalitsuse vee- ja kanalisatsiooniameti osakonnajuhataja Patrik Johansoni sõnul on ilmselge, et tegemist oli tahtliku, inimtegevusega. «See ei ole tahtmatu tegu, seade on välja lülitatud ja kaablid on lahti ühendatud,» ütleb ta lehele.