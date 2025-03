Saksamaal Mannheimis sõitis auto rahva sekka

Kohalik politsei teatas, et kesklinnas on käimas politseioperatsioon ning palus rahval kesklinna vältida, kuid ei andnud täpsemaid üksikasju.

Dpa reporteri sõnul on sündmuskohal näha rususid ning vähemalt üks inimene lebas katte all. Pealtnägijate sõnul sõitis auto inimeste sekka, vahendab Süddeutsche Zeitung. Meedia teatel on sündmuspaigal raskelt relvastatud politseinikud ning kohalik haigla viidi kõrgendatud valmisolekusse.