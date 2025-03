Saksa tabloidleht Bild kirjutas, et vigastada sai veel 25 inimest, kuid uudisteagentuur DPA räägib viiest kuni kümnest vigastatust.

Politsei kõneisik Stefan Wilhelm kutsus inimesi vältima kesklinna piirkonda ja püsima kodus. Ta lisas, et autojuht sõitis Mannheimi Paradeplatzil jalakäijate tänaval inimeste sekka.

«Võime kinnitada, et üks kurjategija on vahistatud,» lisas kõneisik, kelle sõnul politsei ei saa veel täpsustada, mitu inimest sai vigastada ja milline on nende seisund.