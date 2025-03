Uudisteagentuuri DPA reporteri sõnul on sündmuskohal näha rususid ning vähemalt üks inimene lebas katte all. Saksa tabloidleht Bild kirjutas, et nende andmeil sai kaks inimest surma ning 25 vigastada.

Politsei kõneisik Stefan Wilhelm kutsus inimesi vältima kesklinna piirkonda ja püsima kodus. Ta lisas, et autojuht sõitis Mannheimi Paradeplatzil jalakäijate tänaval inimeste sekka.

«Võime kinnitada, et üks kurjategija on vahistatud. Me ei saa veel anda infot selle kohta, kas kurjategijaid oli rohkem,» lisas kõneisik, kelle sõnul politsei ei saa veel täpsustada, mitu inimest sai vigastada ja milline on nende seisund.

Meedia teatel on sündmuspaigal raskelt relvastatud politseinikud.

Mannheimi ülikoolihaigla teatas, et käivitas kriisiplaani ja on kannatanute vastuvõtmiseks valmis, edastas uudisteagentuur DPA.

Viimastel kuudel on Saksamaal toimunud mitu juhtumit, kus juht on sõitnud autoga rahva sekka. Detsembris hukkus Magdeburgis kuus inimest ja sajad said vigastada, kui Saudi Araabia päritolu mees sõitis jõuluturgu külastanud inimeste sekka. Veebruari keskel sõitis Afganistani päritolu mees autoga Münchenis meeleavaldajate hulka, vigastas kümneid inimesi ning tappes noore naise ja lapse.

Ligi 320 000 elanikuga Mannheim asub Baden-Württembergi liidumaa põhjaosas Hesseni ja Rheinland-Pfalzi liidumaa piiril.

Üle Saksamaa osalesid paljud inimesed pikal nädalavahetusel karnevalipidustustel. Mannheimi tänavaparaad toimus eile.