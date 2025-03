Kohus säästis «meeltesegaduse» tõttu välispäritolu lapsi pussitanud Soome neonatsi vangistusest

Oulu ringkonnakohus leidis, et paremäärmusliku taustaga Juhani Sebastian Lämsä on süüdi kahes mõrvakatses, kuna ründas läinud suvel kaubanduskeskuses noaga kahte välispäritolu last, kuid vangi ei pea mees minema, kuna ta tegutses väidetavalt meeltesegaduses.