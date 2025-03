Iwate prefektuuris Ōfunato linna ümbruses lahvatasid tulekahjud eelmise nädala kolmapäeval ning sellest alates on saanud kahjustada rohkem kui 80 hoonet.

Võimud on andnud evakueerumiskäsu kokku 4600 inimesele, kellest praeguseks on ametnike sõnul varjupaikadesse suundunud üle 1200 inimese ja veel umbes 2000 on leidnud pelgupaiga sõprade ja sugulaste juures, vahendas BBC.