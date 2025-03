ÜLEVAADE Euroopa riigijuhid vaatavad ka varuplaani otsides USA poole

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kohtus eile välisminister Marco Rubio ja kaitseminister Pete Hegsethiga, et arutada Ukraina sõjalise abi võimalikku peatamist või isegi täielikku tühistamist, ütles Valge Maja allikas väljaandele Washington Post.

Muu hulgas on väidetavalt arutluse all president Joe Bideni administratsiooni eraldatud julgeolekuabi tühistamine. See hõlmab miljardite dollarite väärtuses Ukrainasse saatmist ootavaid radarisüsteeme, sõidukeid, laskemoona ja rakette.