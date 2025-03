ÜLEVAADE Zelenskõi tümitamine vallandas ameeriklaste seas pahameeletormi

Trumpi endine julgeolekunõunik John Bolton nimetas reedest kohtumist katastroofiliseks Ühendriikide riiklikule julgeolekule ja lääne julgeolekule üldiselt. Boltoni sõnul peaks välisminister Marco Rubio ja riiklik julgeolekunõunik Mike Walz kiiresti ameti maha panema, et oma mainet säästa.

«Meil on Ameerika president ja asepresident, kes on nüüd üksmeelselt valinud Vene-Ukraina sõjas Venemaa poole,» väitis Bolton kommentaaris Sky Newsile. «Ja oleme selged – Trump ja Vance ajavad nüüd isiklikult seda poliitikat. See ei ole enamiku ameeriklaste ega kummagi poliitilise partei arvamus.»