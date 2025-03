Leedu vaeb sõdurite saatmist ja osalemist Briti-Prantsuse Ukraina rahutagamiskoalitsioonis

«Ühendkuningriik ja Prantsusmaa soovivad haarata juhtrolli võimalikus relvajõudude paigutamises, et tagada rahu, ja nad on valmis andma selleks märkimisväärseid jõude. Nad loovad nn soovijate koalitsiooni – kutsuvad riike, mis saavad sellesse koalitsiooni panustada, igaüks vastavalt oma suurusele. Ka Leedu on valmis kaaluma sellise rahuvalvekorpuse moodustamise küsimust oma võimaluste piires,» ütles Nausėda eile Roomas BNS-ile.