Venemaa rünnakud halvendasid oluliselt tuumaelektrijaamade ohutust

«IAEA asjatundjate missiooni järeldused tuumaohutuse seisukohalt kriitiliste elektrialajaamade kohta toovad esile, et paljud alajaamad, mis on vajalikud tuumaelektrijaamade usaldusväärseks toiteallikaks, on saanud raketi- ja droonirünnakute tõttu tõsiseid kahjustusi,» teatas Ukraina tuumaenergia inspektsioon teisipäeval avaldatud dokumendis.