POSTIMEES OSLOS Norra otsib võimalusi rahasüstiks Ukrainale

«Reaalsus on see, et me Euroopana sõltume Ameerika Ühendriikidest. Kui tahta relvarahu või sõja peatset lõppu, olenemata sellest, kas see on realistlik või mitte, siis see ei juhtu ilma Trumpita. Teiseks on meil vaja nende relvi ja sanktsioonide edasi kehtimist, et Venemaale survet avaldada ja Ukrainat toetada,» märkis Friis.