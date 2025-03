«Tahaksin veel kord kinnitada Ukraina pühendumust rahule. Keegi meist ei taha lõputut sõda. Ukraina on valmis tulema võimalikult kiiresti läbirääkimiste laua taha, et tuua püsiv rahu lähemale. Keegi ei taha rahu rohkem kui ukrainlased,» kirjutas Zelenskõi platvormil X. «Minu meeskond ja mina oleme valmis töötama president Trumpi tugeva juhtimise all, et saavutada kestev rahu.»