Allikad: USA ja Ukraina valmistuvad teisipäeval allkirjastama mineraalide lepingut

President Donald Trump on oma nõunikele öelnud, et tahab lepingut välja kuulutada oma teisipäevaõhtuses kõnes Kongressile, ütlesid kolm allikat, hoiatades, et lepingut pole veel allkirjastatud ja olukord võib muutuda.

Valge Maja ei vastanud kohe kommentaaripalvele.

Kiievis asuv Ukraina presidendi administratsioon ja Ukraina saatkond Washingtonis ei vastanud kommentaaripalvetele.

Lepingu allkirjastamine peatati reedel pärast pingelist kohtumist Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vahel, mis lõppes Ukraina liidri kiire lahkumisega Valgest Majast. Zelenskõi oli sõitnud Washingtoni lepingu allkirjastamiseks.

Sellel kohtumisel Trump ja asepresident JD Vance sõimasid Zelenskõid, öeldes talle, et ta peaks USA-le toetuse eest tänulik olema, mitte täiendavat abi paluma USA meedia ees. «Sa riskid III maailmasõjaga,» ütles Trump.

USA ametnikud on viimastel päevadel rääkinud Kiievi ametnikega lepingu allkirjastamisest hoolimata reedest konfliktist ning kutsunud Zelenskõi nõunikke üles veenma Ukraina presidenti Trumpilt avalikult vabandust paluma, ütles üks allikatest.

Teisipäeval postitas Zelenskõi X-is, et Ukraina on valmis lepingu allkirjastama, nimetades Ovaalkabineti kohtumist «kahetsusväärseks».

«Meie kohtumine Washingtonis, Valges Majas reedel, ei kulgenud nii, nagu see oleks pidanud,» ütles Zelenskõi oma postituses. «Ukraina on valmis võimalikult kiiresti läbirääkimiste laua taha istuma, et tuua püsiv rahu lähemale.»

Polnud selge, kas lepingus on muudatusi tehtud. Möödunud nädalal allkirjastamiseks valmis olnud leping ei sisaldanud Ukrainale otseseid julgeolekugarantiisid, kuid andis USA-le juurdepääsu Ukraina loodusvarade tuludele. Samuti nägi see ette, et Ukraina valitsus suunab 50 protsenti kõigist tulevastest riigi loodusvarade monetiseerimise tuludest USA-Ukraina ühiselt hallatavasse ülesehitusfondi.

Esmaspäeval vihjas Trump, et tema administratsioon on endiselt valmis lepingut allkirjastama, öeldes ajakirjanikele, et Ukraina «peaks olema tänulikum».

«See riik on neid toetanud läbi paksu ja vedela,» ütles Trump. «Me oleme neile andnud palju rohkem kui Euroopa, ja Euroopa oleks pidanud neile rohkem andma kui meie.»