Poola president sarjas ÜROs Kremli imperiaalseid ambitsioone

«Kui mind 2015. aastal Poola Vabariigi presidendiks valiti – teadsin, et rünnak Ukrainale, mida Venemaa on läbi viinud 2014. aastast alatest, oli alles algus püüdlustele hävitada vägivaldselt rahvusvahelisel õigusel põhinev rahvusvaheline kord,» märkis Duda, avaldades kahetsust, et tema ennustus on täide läinud.