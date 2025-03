«Me tahame, et ukrainlastel oleks suverääne ja iseseisev riik. Me arvame, et Ukraina väed on võidelnud väga vapralt, aga me oleme punktis, kus ei Euroopa ega Ameerika Ühendriigid ega ukrainlased suuda seda sõda lõpmatuseni jätkata,» ütles asepresident eile ajakirjanikele. Seetõttu on tema sõnul «oluline, et kõik tuleksid laua taha», vahendab CNN.