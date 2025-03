The Timesi tehtud fotodelt on näha kaubalaeva Baltic Leader pardal sõjaväevormis mehi ning relvastatud sõjaväelasi ja kuulipildujaid korveti Boiki pardal.

USA on kehtestanud Baltic Leaderi suhtes sanktsioonid, kuna see on vedanud varemgi Vene sõjaväe tarbeks relvi. The Timesi kohaselt oli nüüd aluse pardal sõjakraam, mis oli pärit Venemaa kasutuses olevast Tartuse mereväebaasist Süürias, kus Kreml oma tegevust koomale tõmbab.