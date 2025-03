Trumpi lähenemine Putinile mahendas justkui üleöö Kremli propaganda USA-vaenulikku tooni

Samal ajal kui USA president Donald Trump on pööranud lähenemiskatsetega Vene režiimi liidrile Vladimir Putinile pea peale Washingtoni välispoliitika, on Kremli propaganda ja riigi kontrolli all olevad telekanalid muutnud rutuga vana, USAd sarjavat laulu ja väidavad järsku, et pole need Ühendriigid nii halvad midagi.