Läti peaprokuröri mõte: istud purjus roolikeeraja autosse, jääd ka ise süüdi

«Küsimus on, miks inimesed sellega lepivad? Siinkohal saan ma teha ühe ettepaneku, mida võiks arutada ka ühiskonnas – nimelt, et teistes riikides karistatakse juuresolijaid joobes juhtimise lubamise eest,» ütles peaprokurör Stukāns täna uudisteagentuurile LETA.

Stukāns tõi välja, et kriminaalseadus juba lubab võtta kaassüüdlasi vastutusele terve hulga kuritegude eest, mistõttu peaks õiguseksperdid ja poliitikud selgitama välja, kas on tarvis töötada sellegi nimel, et inimestel lasuks seadusjärgne kohustus mitte lubada mõnuainete mõju all inimest rooli taha.