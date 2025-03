PONTSAKAD SÕDALASED Värbamisega hädas USA armee annab nüüd võimaluse ka ülemäära rasvunutele

USA kaitseministeeriumi peainspektori analüüs tuvastas, et 14 protsenti sõduri ettevalmistuskursusele vastu võetud meestest ja naistest kaalusid enam, kui tegelikult reeglid lubavad. Koolituse käigus püütakse aidata kaalupiiri ületavatel värvatutel paremasse vormi saada, vahendas The Times.

Kuigi algatust on kiidetud uute sõdurite leidmisele kaasaaitamise eest ja USA kaitseametnikud tahaksid seda laiendada, leidis kaitseministeeriumi järelevalvejuht, et see seab õppursõjaväelaste tervise ohtu ning toob kaasa lausa surmariski, kuna üritatakse kiiresti kaalu langetada, et vastata keha rasvaprotsendi standarditele.