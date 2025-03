Hoolimata Mannhaimi autoründaja sidemetest neonatsidega ei pea politsei tegu poliitiliselt ajendatuks

Täna õhtupoolikul teatasid Stuttgarti prokuratuur ja Baden-Württembergi liidumaa kriminaalamet, et endiselt ei ole mingeid viiteid sellel kohta, et konkreetse kuriteo taga oleks olnud äärmuslik või poliitiline motiiv, vahendas ajaleht Süddeutsche Zeitung.

Enne seda oli antifašistlik uurimisrühm Exif aga andnud teada, et kahtlusalune Alexander S. on vähemalt varem kuulunud paremäärmuslaste rühmitusse Ringbund, mis on seotud praeguse Saksa riigi õiguspärasust eitava Reichsbürgeri ehk Reichi kodanike võrgustikuga.